"Il cuore oltre la gabbia": una raccolta fondi per il canile comunale

Il Comitato Asi Forlì-Cesena in collaborazione con il Comitato di quartiere Resistenza, con l'associazione cinofila affiliata "L'Oasi di San Tomè" e l'adesione dell'Unità Cinofila di Soccorso ha organizzato sabato scorso con i volontari del canile di Forlì un evento cinofilo di beneficenza per raccolta fondi per il canile comprensoriale presso "La Piada nel Parco", nel cuore del polmone verde della città mercuriale, alla presenza anche dei qualche ospite a quattro zampe da adottare. L’evento ha visto un esempio di mantrailing, ovvero la ricerca di una traccia per la ricerca di un disperso a cura dell'Unità Cinofila di Soccorso da parte di una femmina di doberman che ha condotto al termine a prova impeccabilmente, individuando la persona “tracciata” nonostante la distrazione dei tanti conigli intorno. Ci sono state anche due dimostrazioni di obedience con apprezzamento unanime dei presenti per la risposta disciplinata alle sollecitazioni. I volontari del canile comprensoriale hanno presentato un ospite adottabile e le foto degli altri che attendono con “Il cuore oltre la gabbia". L'evento ha visto anche una raccolta fondi degli stessi volontari che dal Comitato Asi.