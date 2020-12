Il cuore speciale di un'imprenditrice: donati 800 camici monouso per la lotta contro il covid

Non ha la slitta, ma un cuore speciale: Antonella Solaroli, titolare delle ditte Donna Esse e Millimetri di Faenza, ha donato 800 camici monouso alle strutture della casa di riposo "Madonna del Cantone" di Modigliana, all'ospedale di Comunità, alla casa di riposo di Tredozio ed alla casa di riposo "La Modigliana". La consegna, alla presenza del sindaco Jader Dardi, è avvenuta mercoledì pomeriggio. "I camici monouso che ci ha donato Solaroli, consentono una migliore protezione per la tutela degli operatori, impegnati tutti i giorni nella cura verso gli ospiti delle case di riposo e dell'ospedale di Comunità", esordisce il primo cittadino.

Come ringraziamento, Dardi ha consegnato a Solaroli a nome della comunità una riproduzione del quadro di Silvestro Lega che ritrae Giuseppe Garibaldi. "Un piccolo gesto di ringraziamento per la importante donazione che lei ha voluto fare delle strutture socio sanitarie della nostra comunità", spiega il primo cittadino. Solaroli, ha aggiunto Dardi, "è una carissima amica a cui ci eravamo rivolti nella fase di emergenza, quando non si riusciva a trovare il materiale di protezione per gli operatori sanitari".

Alle case di riposo di Modigliana, inoltre, sono statu consegnati anche i disegni realizzati dai bambini delle elementari, come segno di vicinanza per le persone ricoverate. "Ai bambini e ai loro insegnanti il sincero ringraziamento per un gesto che vuole essere di vicinanza alle persone che oggi vivono il ricovero in Casa di Riposo, purtroppo senza il conforto diretto dei loro cari", conclude il sindaco.