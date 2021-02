Il cyber-bullismo e tutti i rischi della rete in un ciclo di incontri per studenti e famiglie

Gli schermi mediano la vita dell’uomo in tutti i suoi aspetti: dal lavoro al divertimento, dal gioco alla ricerca di informazioni, fino alla socializzazione. Gli adulti tuttavia sono depositari di esperienze e di saperi: sono psicologicamente attrezzati. I giovani, invece, non hanno né le competenze tecniche né le competenze generali necessarie per stare lontano dai rischi: sono più fragili.

Questo il punto di partenza del progetto “Cittadini si nasce, cittadini consapevoli si diventa”: Scuola, Polizia di Stato - Questura di Forlì Cesena e Università di Bologna - Dipartimento di Psicologia propongono, a partire da mercoledì 10 febbraio fino ad arrivare a mercoledì 21 aprile, una serie di iniziative dedicate a docenti, studenti e famiglie sul tema dell’utilizzo consapevole delle tecnologie.

Per i docenti è prevista una formazione di 25 ore che verterà sull’analisi dei fenomeni sociali come il cyber-bullismo e sul potenziamento degli aspetti cognitivi, emotivi e relazionali attraverso le tecnologie. Si concluderà con la progettazione di unità didattiche di Educazione civica digitale per tutti i gradi di scuola, dall’infanzia alle superiori. La legge 92/19 individua, infatti, nell’Educazione alla cittadinanza digitale uno dei fondamenti della formazione alla cittadinanza attiva, in tutti gli ordini di scuola.

Agli studenti saranno dedicati quattro incontri, distinti per fascia d’età, dal titolo “Facciamo rete senza finire nella rete”: come posso prevenire brutte esperienze? Riesco a distinguere tra vita “offline” e vita “online”? so riconoscere un messaggio pubblicitario da una notizia? Ho piena consapevolezza delle conseguenze di ciò che faccio in rete?

Chiunque lo desideri potrà seguire l’incontro del 15 febbraio alle ore 20,30 in diretta streaming sul canale Youtube della Associazione Nuova Civiltà delle Macchine tramite il link:

https://www.youtube.com/channel/UCVYPajJ0B-ZVpbdLLWDbNPA