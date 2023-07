Il destino delle terme di Fratta, i timori dei dipendenti: "Chiediamo risposte chiare e subito"

Chiedono risposte chiare e subito, come si leggeva in uno striscione scritto a caratteri cubitali. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno manifestato lunedì mattina in Piazzetta Morgagni a sostegno dei dipendenti delle terme di Fratta. Lo stabilimento è chiuso a causa degli ingenti danni causati dall'alluvione, tuttavia, spiegano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, "già prima di questo eccezionale evento la struttura si trovava in condizioni economiche drammatiche con un difficile concordato in corso, e numero di lavoratori dimezzato".

VIDEO - La manifestazione dei sindacati

"La cassa integrazione per alluvione scade il 15 agosto e ad oggi non si vede un futuro occupazionale per i dipendenti - viene evidenziato -. La situazione è aggravata da ritardi nei pagamenti: i dipendenti non hanno ancora ricevuto il saldo del pagamento dello stipendio di maggio, ma solo un piccolo acconto. Sono una trentina coloro che non sanno cosa ne sarà del loro futuro lavorativo. Un’ingiustizia, che pone per l’ennesima volta persone e famiglie in una situazione di precarietà e di totale incertezza". Lunedì, nella sede della Provincia, le istituzioni hanno incontrato i sindacati per discutere di questa crisi.

Presenti all'incontro il presidente della Provincia, Enzo Lattuca, e la sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni. Lattuca ha parlato di "situazione paradossale", in quanto la società che gestisce le terme "non attiva gli ammortizzatori e nega problematiche sul pagamento degli stipendi. Ci attiviamo come possiamo, con l'obiettivo di risolvere la questione". "Si stanno facendo tutte le pressioni possibili per accelerare sulle aste - le parole di Allegni -. Le istituzioni stanno facendo tutto ciò che serve per cercare di sostenere i lavoratori e fare in modo che la struttura possa partire il prima possibile, poichè parte fondamentale del turismo e dell'indotto del territorio romagnolo. L'attenzione è altissima".