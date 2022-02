"Il dialetto romagnolo sta morendo", appello ai giovani: partono i corsi al teatro per tenere viva la tradizione

La Pro Loco San Martèn organizza un laboratorio teatrale, che sarà condotto da Gilberto Laghi, per imparare a parlare in dialetto romagnolo. "Siamo partiti dall'assunto, ormai condiviso dai più, che il nostro dialetto sta morendo - dichiara Patrizia Carpi, presidente del sodalizio -. Qualora ciò avvenisse sarebbe un danno irreparabile per le nostre tradizioni. Purtroppo in pochi si impegnano perché questo non succeda. Abbiamo così pensato di dare vita a una serie di appuntamenti per cercare di mantenere viva questa nostra lingua".

Nel corso dell'attività laboratoriale i partecipanti saranno chiamati a mettere messa in scena una commedia dialettale cercando di curare la dizione del dialetto e nel contempo apprendere le regole basilari del teatro. Saranno appuntamenti che serviranno per mettersi in gioco anche su un palcoscenico con spirito di gruppo, finalizzato anche al divertimento.

Per partecipare occorre avere un'età compresa fra i 16 e gli 80 anni ed essere disponibili a condividere il progetto. Non è neccessario saper parlare in dialetto, perché lo scopo è proprio quello di apprenderlo. Ai partecipanti sarà richiesto un contributo di 25 euro per sostenere le spese di laboratorio. Per informazioni e prenotazioni (scandenza prossimo 20 febbraio): Gilberto Laghi 3487443860.