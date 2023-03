Il diario ritrovato del soldato Nello Forlivesi raccontato ai bimbi della "Dante Alighieri"

Giovedì scorso, nel plesso della scuola “Dante Alighieri “dell’Istituto comprensivo 4 di Forlì, ha avuto luogo un incontro tra le due quinte della scuola primaria e i coniugi Viviana Forlivesi e Giuseppe Fabbri, curatori del libro “Nello Forlivesi. Diario di prigionia” edito da Diogene Books. Il testo racconta i due anni di prigionia del padre di Viviana, Nello Forlivesi (1915-2004), fante della Divisione Acqui, fatto prigioniero dai soldati tedeschi nel settembre 1943 nell’ isola di Cefalonia.

Il resoconto dei giorni di prigionia è stato annotato da Nello in un vecchio quaderno grigio (probabilmente un quaderno contabile tedesco recuperato chissà come), scritto a matita in parte in italiano e in parte nel dialetto romagnolo e conservato per tutta la vita in un cassetto, con il divieto ai familiari sia di toccarlo che di parlarne. Un diario che, dopo la scomparsa di Forlivesi nel marzo 2004, è stato ritrovato, nascosto in un armadio, dalla figlia Viviana e dal marito Giuseppe, che dopo mesi di certosino lavoro volto alla decifrazione e traduzione del testo, lo hanno trascritto e fatto diventare un libro.

Gli studenti della “Dante Alighieri” hanno mostrato grande interesse per il racconto, facendo diverse domande ai due relatori in particolare sui motivi della reticenza di Nello riguardo a quanto vissuto in prima persona o su come il soldato trascorresse la quotidianità della prigionia, trattando pertanto un argomento come la guerra mai così attuale come in questi giorni. Recentemente, proprio le due classi dell’Istituto, avevano approfondito con i docenti la storia di un altro celebre diario, quello di Anna Frank, la quale ebbe un destino opposto rispetto al soldato italiano.

Viviana e Giuseppe che avevano con sé anche il manoscritto originale di Nello conservato in una teca e mostrato ai bambini, hanno concluso il loro intervento rivolgendosi ai piccoli auditori e affermando che, mentre oggigiorno risulta facile lasciarsi affascinare dai supereroi del cinema o dei videogiochi, guardandosi indietro, forse si scoprirebbe che i nostri nonni e i nostri bisnonni sono stati eroi veri i e che, per questo, non dovrebbero essere mai dimenticati.