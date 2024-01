Il direttore della Caritas:"La nostra è vocazione all'aiuto, non a risolvere ogni problema"

Filippo Monari, portatore di una importante esperienza personale nel sociale iniziata con il servizio civile post universitario, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. "Caritas nasce all'interno delle Diocesi, la nostra ispirazione è cristiana - ha spiegato il direttore- ma ci muoviamo senza preclusioni cercando di aiutare. Non spetta però a noi cercare di risolvere problemi economici, culturali e sociali: è compito di altri soggetti e istituzioni". "Viviamo in una società sempre più individualistica, i rapporti umani sono rarefatti, aumentano le solitudini, non solo tra gli anziani. Ci muoviamo per aiutare chi si trova in povertà materiale, ma anche per ascoltare. Tante persone sentono il bisogno di confrontarsi". "Viviamo grazie al generoso volontariato di tanti. Il dramma dell'alluvione ha spiegato ulteriormente chi siano i giovani: abbiamo lanciato un appello, immediatamente più di cento ragazzi che non conoscevamo si sono messi a disposizione e hanno fatto quello che tutta Italia ha visto".