Il dolore si trasforma in musica: Rob Mazurek compone un brano in memoria di Lucio Briganti

Dopo aver saputo della scomparsa del socio e animatore di Area Sismica, il musicista e compositore statunitense ha scritto di getto "Portal 112 for Lucio Briganti", un brano strumentale di quindici minuti da lui ispirato e a lui dedicato. Il brano andrà in onda la sera di domenica al termine dell’ultima puntata della trasmissione di Rai Radio 3 Battiti. Area Sismica ha poi deciso di dedicare a Lucio Briganti il Forlì Open Music del 26 e 27 giugno prossimi.

La tragica scomparsa, domenica scorsa, di Lucio Briganti, organizzatore di eventi musicali, grande amico e membro del direttivo di Area Sismica, ha lasciato un vuoto e una tristezza devastanti in tutto lo staff del locale di Forlì. Ma le migliaia di messaggi di vicinanza da amici e musicisti che lo conoscevano in tutto il mondo hanno scaldato il cuore. Tra questi, il trombettista e compositore statunitense Rob Mazurek, che, dopo aver appreso la notizia, ha sentito l’urgenza di comporre un brano per Briganti.

"Quando sono venuto a conoscenza della scomparsa di Lucio - ha detto Mazurek - davvero non ci potevo credere. Parlare con gli amici di Area Sismica mi è stato di molto aiuto, e subito dopo esserci sentiti al telefono ho scritto questa composizione. Ho sentito la presenza di Lucio nella stanza… L’ho immaginato che fluttuava sorridente su una nuvola in cielo a cavallo di un grande pianoforte a coda, una luce brillante tutto intorno a lui che inviava energia brillante a tutti noi. Chiedo ad Area Sismica di condividere questa musica con chiunque possa essere interessato, che si senta libero di inviarla a chiunque volesse bene a Lucio. Mi mancherà immensamente".

Il brano, dal titolo Portal 112 for Lucio Briganti, è una composizione di “musica per più pianoforti, percussioni ed elettroniche” e può essere ascoltato all'indirizzo https://www.dropbox.com/s/cx1o76qasj9olq1/Portal%20112%20for%20Lucio%20Briganti.wav?dl=0. Inoltre la redazione della trasmissione di Rai Radio 3 Battiti, anch’essa amica di Briganti, trasmetterà il brano all’interno dell’ultima puntata prima della pausa estiva, che andrà in onda la sera di domenica 20 giugno a mezzanotte. Area Sismica dedicherà a Lucio Briganti il Forlì Open Music del 26 e 27 giugno prossimi, che si terrà in forma gratuita all’Arena di San Domenico a Forlì.