Il dottor Andrea Amadori nominato delegato regionale dell'associazione Ginecologi Extra Ospedalieri

Il dottor Andrea Amadori è stato nominato delegato Regionale Emilia Romagna di Ageo, l'associazione Ginecologi Extra Ospedalieri. "Nel corso di questi anni ho organizzato numerosi corsi di formazione ed aggiornamento sulla Prevenzione Oncologica-Ginecologica, collaborando ad organizzarne altri con colleghi di riferimento - spiega Amadori -. Profonderò dunque tutta la mia professionalità ed impegno per svolgere al meglio questo incarico conferitomi dall’Associazione Ginecologi Extra Ospedalieri, quale delegato Regionale Emilia Romagna che conferma la mia competenza ed esperienza professionale adeguata in campo di ostetricia e ginecologia".

L'associazione è composta in prevalenza da ginecologi liberi professionisti e consultoriali che conta più di mille associati, con lo scopo di fornire ai propri iscritti un aggiornamento costante e di qualità, organizzando nelle varie regioni italiane simposi e congressi nazionali ed internazionali sui temi più attuali della ginecologia ed ostetricia. Negli ultimi anni ha ampliato la sua assistenza ai ginecologi italiani offendo convenzioni per tutelare ed agevolare l’operato dei liberi professionisti nella relativa attività medica. Tra essi in particolare un’adeguata e competitiva tutela legale ed assicurativa, con consulenza Fiscale, per tematiche di Privacy ed organizzazione della propria agenda. Il modello organizzativo è di tipo federativo regionale, ed è dunque compito di ciascun Referente proporre ed organizzare Corsi scientifici di qualità.

“Per questo primo anno di mandato sto già lavorando ad un“Corso Regionale Ageo”, che vorrei svolgere nella mia città, Forlì (terra dalla forte vocazione in contesti socio – sanitari) - spiega Amadori -. Ho già ricevuto da parte di Colleghi di Riferimento in ambito nazionale adesione e sostegno per questo importante progetto. La tematica di questo mio primo impegno verte su tematiche di estrema attualità delle quali urge un’iniziativa di capillare e sistematica sensibilizzazione ed informazione di prevenzione. Mi riferisco in particolare alle attuali conoscenze e ai progressi medico-scientifici sull’infezione da Papillomavirus. Unargomento molto importante che con l’Associazione Loto sto inoltre ponendo all’attenzione delle scuole forlivesi con una campagna divulgativa di sensibilizzazione e informazione medico scientifica”.

"Ritengo sia fondamentale “comunicare una corretta informazione” per la prevenzione delle patologie ginecologiche che si correlano alla problematica del Papillomavirus. Ma ancor prima è fondamentale la formazione del personale sanitario ginecologico specialistico per affrontare nel modo ottimale il rapporto con le pazienti, sempre con il giusto metodo e con adeguate capacità comunicative (creando empatia e sempre anteponendo il bene delle pazienti a qualsiasi approccio medico –scientifico) - conclude -. L’imperativo categorico per questo mio incarico sarà quello di fare rete quale presupposto necessario per progredire e sensibilizzare su temi tanto importanti".