Il dottor Carlo Fabbri ospite del programma di salute "Elisir" su Rai Tre per parlare di stipsi

Nuovo appuntamento all'approfondimento medico televisivo delle reti Rai “Elisir” per il dottor Carlo Fabbri. Il direttore dell’Unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva all’Ospedale di Forlì e di Cesena è stato infatti ospite del programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi per parlare di un disturbo come la stipsi, che può peggiorare notevolmente la qualità di vita delle persone.