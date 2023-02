Il dottor Carlo Fabbri sulle reti Rai per parlare di calcoli al coledoco

Sabato 11 febbraio su Rai 2, alle 12,05, alla trasmissione "Check up", condotta da Luana Ravegnini, andrà in onda un’intervista al dottor Carlo Fabbri, direttore della Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva degli ospedali di Forlì e Cesena. Durante la trasmissione verrà mandato in onda anche un servizio, realizzato presso le sale endoscopiche dell’ospedale “Morgagni- Pierantoni” di Forlì dalla giornalista e film maker Lucia Pappalardo, con il supporto dell’ufficio stampa Tiziana Rambelli, di un intervento di rimozione di calcoli al coledoco. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato effettuato dalle dottoresse Cecilia Binda e Chiara Coluccio e le infermiere Monia Calboli e Ravaioli Rita della Gastroenterologia di Forlì, dal dottor Alberto Gori e dall’infermiera Luana Farneti dell’Anestesia di Forlì, diretta dal dottor Stefano Maitan.

Nella foto il dottor Carlo Fabbri