Il dottor Francesco Girelli delegato regionale della Società Italiana di Reumatologia

Francesco Girelli, reumatologo dell'Unità operativa di Medicina Interna dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, è stato confermato alla carica di delegato regionale Emilia Romagna della Società Italiana di Reumatologia per il biennio 2020-2022. La rinnovata nomina, avvenuta in occasione dell'ultimo Congesso Nazionale, costituisce, come dichiara Girelli, "un forte stimolo ad affrontare le numerose sfide quotidiane, specie in un contesto critico come quello della attuale pandemia, quali il ricorso alla telemedicina, l'integrazione con le altre discipline, il coinvolgimento di pazienti e associazioni. Sono solo alcuni degli importanti obiettivi del prossimo mandato". Già il 16 dicembre è previsto un evento online dal titolo "Malattie reumatiche ? No grazie", promosso dalla Società Italiana di Reumatologia in favore della popolazione over 65.