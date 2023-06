Il dottor Germano Pestelli a "Salotto blu": "Attenzione, le calamità accentuano disagi già esistenti"

Il medico forlivese Germano Pestelli è stato primario ospedaliero e, in veste di cooperante internazionale, è intervenuto con progetti di riabilitazione fisica nei Paesi più poveri del mondo. È stato impegnato sul posto anche in occasione delle grandi calamità naturali, ad Amatrice, L' Aquila, a Città del Messico, Haiti, in Nepal. Pestelli è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda giovedì sera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, anche in riferimento alla alluvione che ha colpito la Romagna nelle scorse settimane.

"Esistono linee guida internazionali, in caso di calamità, da seguire abitualmente e anche in riferimento specifico alle persone con difficoltà fisiche", ha spiegato Pestelli. "Certo, nell' immediatezza delle cose, tutti si complica - ha aggiunto- ma la nostra Protezione Civile sa cosa fare. Ho avuto impressione che in Romagna lo straordinario lavoro ed entusiasmo dei volontari potesse essere maggiormente indirizzato da parte delle varie autorità, ma esprimere giudizi dopo è esercizio che non mi riguarda. Potranno essere elaborati protocolli utili per il futuro". Il disagio sociale? "Generalmente si pensa riguardi chi non dispone di danaro, invece lo soffre soprattutto chi non può accedere ai servizi per limiti fisici. Oggi più che mai servono progetti inclusivi di riabilitazione fisica su base comunitaria".