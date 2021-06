Il dottor Luca Savelli tra gli organizzatori del "Corso di ecografia nella paziente con endometriosi"

"L'ecografia transvaginale - spiega Savelli - è l’esame di prima linea nelle pazienti in cui si sospetti la presenza di endometriosi, così come nelle donne affette da sterilità o dolore pelvico"

Il dottor Luca Savelli, direttore dell'Unità operativa e Ginecologia ed Ostetricia di Forlì, è tra gli organizzatori della "Live conference on ultrasound in endometriosis with live scanning sonographic session and videos of laparoscopic surgery", corso di ecografia nella paziente con endometriosi, in diretta mondiale venerdì 18 giugno, dalle 18."L’ecografia transvaginale - spiega Savelli - è l’esame di prima linea nelle pazienti in cui si sospetti la presenza di endometriosi, così come nelle donne affette da sterilità o dolore pelvico. La sua accuratezza nel diagnosticare o escludere la presenza di endometriosi ovarica e pelvica ha letteralmente rivoluzionato l’intera diagnostica e condiziona fortemente il management delle pazienti".

"Abbiamo voluto organizzare il corso in maniera tale da mettere in evidenza tutte le potenzialità di questa metodica di imaging cercando di rendere il più semplice possibile il suo apprendimento da parte dei discenti - prosegue -. Verrà dato particolare rilievo alla analisi della ricca letteratura scientifica e al contempo i relatori porteranno la loro pratica esperienza maturata in tanti anni di lavoro su questa patologia. Per questo il corso ha una forte valenza didattica, grazie anche all’utilizzo di molte immagini e videoclips ecografici e filmati di chirurgia, laparoscopica per endometriosi ovarica ed infiltrante".

Savelli chiarisce inoltre che "saranno anche trasmesse sessioni di ecografia transvaginale in diretta su pazienti con molteplici localizzazioni di questa patologia. Il corso sarà arricchito dalla presenza della professor Lil Valentin di Malmo (Svezia) e del dottor Mathew Leonardi (Canada), eminenti esperti sull'argomento. Il corso sarà tenuto dai relatori in maniera informale e con frequenti discussioni di casi pratici in modo da trasmettere passione e trucchi del mestiere".