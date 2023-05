ll caso

Il dramma di Sara Pedri, chiesto il rinvio a giudizio per l'ex primario Tateo

Di lei, dal mattino del 4 marzo 2021, non si è più saputo nulla. L’ultimo segno della ginecologa forlivese, trasferitasi a Trento per lavoro, è stata l'auto trovata parcheggiata a Mostizzolo, non lontano dal ponte di Santa Giustina