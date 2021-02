Il "Festival Caterina ‘900" farà il bis all'Arena San Domenico: aperto il bando

L'Arena San Domenico ospiterà questa estate la nuova edizione del "Festival Caterina ‘900 .Accento di libertà". Il Comune di Forlì ha pubblicato un bando finalizzato a "selezionare un soggetto con il quale sottoscrivere un accordo di collaborazione per la realizzazione della manifestazione, riconoscendo un contributo massimo di 90mila euro comprensivo delle ritenute di legge". Le domande dovranno essere presentate entro il primo marzo.

Il Festival, viene illustrato nel bando, "dovrà configurarsi come una rassegna che, attraverso una serie di iniziative, valorizzino la figura di Caterina Sforza, discussa e leggendaria donna chiave del Rinascimento italiano, in rapporto a tematiche fondamentali che hanno attraversato il Novecento e attraversano il mondo contemporaneo". Inoltre "dovrà restituire il contesto storico di riferimento per poi attualizzarlo e proiettarlo nella contemporaneità, interpretando quindi il personaggio di Caterina quale punto di partenza per un’ampia riflessione sui grandi temi che hanno attraversato il Novecento e che attraversano l’attualità".

"Dovrà - viene aggiunto - essere caratterizzato da tre filoni tematici che dovranno essere interpretati sia in una dimensione nazionale ed internazionale sia una dimensione capace di restituire la realtà locale, propria della città di Forlì: "Caterina Sforza e il ‘400"; "Democrazia-Totalitarismo-libertà affermata-libertà negata"; e "Il ruolo della donna nel ‘900 e nella società contemporanea". La kermesse, articolata su tre giorni, prevede spettacoli, dibattiti, conferenze,

approfondimenti, performance musicali, mostre fotografiche, rappresentazioni storiche, appuntamenti artistici e visite guidate.

Il bando e la relativa documentazione sono reperibili sul sito del Comune di Forlì (https://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=14180). Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Cultura e Turismo del Comune di Forlì (Palazzo Romagnoli, via Albicini 12), inviare una mail a eventiculturali@comune.forli.fc.it o contattare i numeri telefonici 0543/712629/712632.