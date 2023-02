"Il festival del fundraising profuma di sostenibilità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Più di 40 volontari, 15 edizioni alle spalle, 460 ticket venduti in pochi mesi, quasi 100 sessioni in calendario, oltre 70 ore di formazione, decine di speakers provenienti da tutta Italia, ospiti internazionali d’eccezione, tantissime novità e uno staff organizzativo tra i più grandi del settore. Con questi numeri, la 16° edizione del Festival del Fundraising in programma a Riccione presso il Centro Congressi dal 5 al 7 giugno 2023, fa già parlare di sé, preannunciandosi tra gli appuntamenti più frizzanti dell’estate in riviera. Un Festival ricco di contenuti che ogni anno, nel solco della tradizione, trova i giusti canali di rinnovamento, riuscendo a stare al passo con i tempi e cavalcando le nuove sfide del no-profit. “Molti pensano che il Festival del Fundraising sia un evento di nicchia, una conference dedicata ai soli addetti ai lavori. Non è così. Il Festival è come la città che lo ospita; una destinazione accogliente e popolare, capace di far riflettere, sognare, divertire e mettersi in gioco. Un luogo dove progettare il proprio futuro e quello della comunità globale, acquisendo esperienza sul campo e maturando nuovi strumenti di critica.”

Il Prof. Valerio Melandri, esponente di riferimento del no-profit italiano, non ha dubbi nel definire la manifestazione di cui è fondatore. “Venire al Festival, viverlo, immergersi nelle sue atmosfere, tornare e ritrovarsi è un’esperienza assolutamente unica, che tutti dovrebbero provare. Quest’anno lo è ancora di più, perché il leitmotiv di questa sedicesima edizione è la sostenibilità intesa come sfida alla spirale della globalizzazione, un concetto a tratti inflazionato che a Riccione cercheremo di declinare in maniera innovativa, attraverso nuovi punti di vista, stimolando i professionisti del non-profit a mettere in circolo le proprie idee ed esperienze.” A quattro mesi dal taglio del nastro, i 290 iscritti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso rendono l’idea di come il Festival del Fundraising sia diventato un vero e proprio punto di riferimento del settore e un approdo per chiunque voglia restare informato sui temi più caldi dell’agenda globale. “Sono le persone il fulcro del Festival” – conclude Melandri – “chi ci mette la faccia e sale sul palco, chi si pone nuovi obiettivi, chi sta dietro le quinte e chi ama imparare. Soprattutto, a conferire al Festival quel sapore di unicità sono i 40 volontari che ne costituiscono l’ossatura e che, anno dopo anno, crescono alla pari della potenza delle proprie idee.” Maggiori informazioni sul Festival del Fundraising su: www.festivaldelfundraising.it