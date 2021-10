Il Festival dell’Arrosticino conquista l'area dei Portici: folla per la prelibatezza abruzzese

Per accedere all’area all’aperto dedicata alla manifestazione non è necessario esibire il green pass

Tante persone hanno affollato venerdì l'area dei Portici di via Cristoforo Colombo per la prima serata del Festival dell’Arrosticino, l'evento aperto al pubblico interamente dedicato alla prelibatezza abruzzese e alle sue declinazioni culinarie. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Forlì, celebra il piatto per eccellenza della regione d'Abruzzo e coniuga il buon cibo alla musica dal vivo, con artisti di strada e intrattenimento per bambini con un maxi scivolo ed altri giochi.

Per le giornate di sabato e domenica l'apertura è prevista già dalle 11 fino alle 24. Per accedere all’area all’aperto dedicata alla manifestazione non è necessario esibire il green pass. Giudizio positivo per i residenti della zona, che hanno promosso l'iniziativa svolta in un'area spesso al centro della cronaca per episodi di degrado.