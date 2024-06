Il festivalino di poesia, la prima edizione di Pulviscolo conquista Montepoggiolo

Pulviscolo, festivalino di poesia immerso nel verde, tra le vigne del Podere Vaibella, nel cuore di Montepoggiolo, conclude con successo la sua prima edizione. Domenica più di 70 persone hanno attraversato le colline sopra Forlì, nutrendosi dei paesaggi e dell’esperienza offerta dal festival: momenti di incontro, letture, concerti e vino. Con gli ospiti: Kebab&Proust e Martina Madia, Annalisa Teodorani e Nino Scaffidi. Un progetto appena nato, che getta le fondamenta per nuove edizioni e nuove esperienze, sempre con l’obiettivo di valorizzare un territorio poco conosciuto, riportando le persone a vivere consapevolmente i contesti naturali. Tutto questo con la poesia e per la poesia. Pulviscolo continua il dialogo con il territorio e a intrecciare nuove relazioni, per tornare con proposte ancora più nutrienti.