Il "Forlì Pride" si snoda per le vie del centro storico: "Rivendichiamo l'orgoglio queer contro le discriminazioni"

Si tiene sabato pomeriggio in centro storico il “Forlì Pride”. La manifestazione per i diritti Lgbt contesta “le politiche del governo che stanno intervenendo con dinamiche di prevaricazione sui nostri diritti, sui nostri corpi e sulle nostre identità, di fatto acuendo ancora di più la distinzione tra cittadini di serie A e serie B”.

Continua la presentazione: “La nostra città non è da meno: non dimentichiamo la scelta istituzionale di invitare la ministra Roccella a Forlì avallando di fatto le sue politiche omolesbobitransfobiche, con la difesa a oltranza del cosiddetto modello tradizionale di famiglia come arma per cancellare le famiglie omogenitoriali e le identità trans e non binarie. Non dimentichiamo l'installazione del conta-nascite che, con ostinazione anacronistica, continua a leggere il tessuto umano e cittadino solo attraverso la lente del binarismo di genere”.

Invece, il Forlì Pride attraversa la città “per rivendicare l'orgoglio queer: siamo visibili, esistiamo, pretendiamo i nostri diritti, facciamo rumore, urliamo e balliamo in nome di una società libera; rifiutiamo la categorizzazione che ogni giorno colpisce le nostre vite, che ci obbliga a fare un passo indietro e che ci vorrebbe in silenzio di fronte ad un paese che ci priva di diritti e libertà fondamentali. Vogliamo invece più spazi e pratiche fertili che permettano ad ogni soggettività di crescere ed esprimersi secondo la propria natura, libera da pregiudizi, discriminazioni e strascichi di

una cultura patriarcale, machista e oppressiva che ci vorrebbe agenti di una tradizione che non ci appartiene più”.

Il corteo si terrà sabato 8 luglio, alle 17,30 con partenza in Piazza Dante Alighieri e i musei San Domenico. La sfilata si snoderà per le vie del centro storico e si concluderà presso piazzale Iginio Lega (Campus Universitario di Forlì).