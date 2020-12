Il forlivese Danilo Rossi tra i primi 10 musicisti più "rilevanti" del 2020 per il mensile “Classic Voice”

E’ uscita la classifica dei 10 personaggi più rilevanti del mondo musicale 2020 stilata dal mensile “Classic Voice”. Accanto a nomi quali Riccardo Muti, Antonio Pappano, Zubin Mehta, spicca la presenza del forlivese Danilo Rossi, prima viola del Teatro alla Scala e Direttore Artistico di ForlìMusica. Questa la motivazione: "Voce isolata ma potente, quella della prima viola dell’Orchestra della Scala. Prima sul suo profilo Facebook e poi in una lettera al “Corriere della Sera” Danilo Rossi ha tuonato contro colleghi, sindacati e direzione del Teatro. Il motivo? Aver rinunciato a programmare durante il secondo lockdown. “I teatri sono chiusi al pubblico ma non è vietato lavorare”, s’è sfogato Rossi, insistendo su un principio: perché lasciare i musicisti a casa, sfaccendati e in cassa integrazione, quando potrebbero svolgere il loro lavoro in streaming?"

Ed ancora: “Immobilismo, mancanza di confronto, mutismo totale. La Scala è ferma mentre tutti provano, tentano, si impegnano a portare avanti il lavoro!”, il duro attacco del musicista, che s’è visto poi recapitare un richiamo dalla direzione. La sua protesta fuori dal coro è stata un segnale in controtendenza. E’ lui uno dei volti del 2020, un “Ribelle” positivo, che ha rovesciato il clichè dell’orchestrale passivo, richiamando la Scala ai suoi doveri di teatro-guida. Il Maestro Rossi ad inizio estate è stato tra i promotori di una petizione “L’arte e vita” che ha raccolto 27.000 firme a sostegno dello spettacolo dal vivo e a difesa dei diritti di tutti coloro che lavorano nel mondo dell’arte e della cultura.