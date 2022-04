Il forlivese Romeo Pizzol tra i 12 finalisti del concorso internazionale "Corti di Lunga Vita"

L’Associazione 50&Più ha ufficializzato i finalisti di Corti di Lunga Vita, il concorso internazionale cinematografico che promuove la realizzazione di cortometraggi dedicati alla vita in età anziana. Un concorso aperto a tutti, senza limiti di nazionalità, età o professione che negli anni sta riscuotendo sempre maggiore successo. Tra i 12 finalisti, anche Romeo Pizzol, classe 1995, è nato e vive a Forlì, ha superato la selezione con l’opera “L’abbraccio mancato”.

Il titolo, ma anche il tema, della quarta edizione del concorso è “Abbracciami!”. Un gesto semplice, una forma di comunicazione non verbale molto forte che racchiude una valenza sociale inestimabile, di sensazioni e significati che possono essere ben veicolati dai contenuti di un cortometraggio. L’edizione 2022 ha raccolto l’adesione di 80 registi provenienti dall’Italia e da altri paesi europei, come Polonia, Serbia, Romania, Paesi Bassi e Regno Unito, da paesi oltreoceano come Stati Uniti (New York), Ecuador e Brasile. L’età dei partecipanti varia dai 16 ai 74 anni abbracciando l’ampio pubblico degli appassionati alla “settima arte”.

"Sono stato piacevolmente colpito dalla qualità e dalla varietà del materiale ricevuto - ha commentato il Presidente 50&Più Carlo Sangalli - si percepisce un forte desiderio di riappropriarsi del contatto umano, che tanto ci è mancato durante la pandemia. Emerge il ritratto di generazioni a confronto, nonni, figli e nipoti, che hanno bisogno di ritrovarsi. La maggior parte dei cortometraggi ha restituito messaggi positivi anche nei casi di temi difficili come la morte o la malattia, sposando i principi e gli obiettivi perseguiti da 50&Più nella narrazione dell’anzianità”.

Quest’anno la giuria, chiamata ad esprimersi sulle opere finaliste per decretare i tre vincitori, è composta dal regista Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, nel ruolo di presidente; da Flavio De Bernardinis, critico cinematografico e docente al Centro Sperimentale di Cinematografia; da Silvia Giulietti, produttrice cinematografica indipendente e docente di tecnica di ripresa digitale e montaggio a Roma e Londra; da Lidia Ravera, giornalista e scrittrice della collana “Terzo Tempo” dedicata a romanzi che narrano storie di over 60 e da Marco Trabucchi Presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP) e della Fondazione Leonardo.

Il 18 maggio, al Teatro Argentina di Roma, saranno proclamati e premiati i tre vincitori del concorso. In tale occasione sarà assegnato anche il Premio 50&Più pari a 2.000 euro, un riconoscimento riservato ai Soci e alle 50&Più provinciali che ogni anno aderiscono all’iniziativa con entusiasmo, proponendo tematiche interessanti. I tre vincitori si aggiudicheranno un premio in denaro di 2.000 euro per il primo classificato, 1.000 euro per il secondo e 500 euro per il terzo. Le opere sono visibili sul sito dell’Associazione (www.spazio50.org/corti-di-lunga-vita/finalisti/).

I dodici finalisti

1 Abbracceresti uno sconosciuto? di Dalila Lange (nata a Martina Franca in provincia di Taranto nel 1997) e Ambra Simanella (classe 1990, milanese)

2 Cucù di Giuseppe Zito (palermitano, classe 1973)

3 Giovanni di Marco di Gerlando (nato a Sanremo nel 1980, residente a Genova) e Ludovica Gibelli (nata a Genova nel 1977)

4 Il viaggio di Emma di Sade Patti (nata a Exeter in UK nel 1990 e ora residente a Piedimonte Etneo in provincia di Catania)

5 Isole Ciclopi di Ryan De Franco (nato a Cleveland nello stato dell’Ohio nel 1989) e Matthew Mendelson (nato a Long Island, New York nel 1982) entrambi ora vivono a New York

6 L’abbraccio mancato di Romeo Pizzol (nasce nel 1995 a Forlì dove vive)

7 Μυοσωτ?ς (Myosotis) di Pierdomenico Minafra e Leonardo Piccinni (entrambi nati a Bari, rispettivamente nel 1998 e 1993, dove vivono)

8 Quando vieni a trovarmi? di Chezia Zanardini (nata a Brescia nel 1983, ma residente in provincia di Udine, a Tarvisio)

9 Roma di Alessandro Vazzoler (triestino, classe 1996)

10 The perspective that no longer exists di Fausto Felice Pasotti (milanese, classe 1955)

11 Una storia d’amore di Filippo Tamburini (vive a Campo nell’Elba in provincia di Livorno, fiorentino nato nel 1993)

12 Vecchio di Dino Lopardo (nato a Marsicovetere nel 1985, ora vive a Brienza sempre nel potentino)