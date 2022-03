Il fortunato incontro tra il mondo del teatro e quello dell'obesità: "Ciccioni" sbarca a Bologna

Martedì 22 marzo al Teatro Dehon, via Libia 59, di Bologna andrà in scena "Ciccioni", lo spettacolo scritto e diretto da Stefania Polidori. "Ciccioni" nasce dal fortunato incontro tra il mondo del teatro e quello dell'obesità, o come amano dire ironicamente i protagonisti del progetto, tra due “sartorie”, l'Associazione Sartoria Teatrale e la chirurgia endocrina - bariatrica dell'ospedale Morgagni - Pierantoni di Forlì, diretta dal primario Alberto Zaccaroni e rappresentata, sulla scena, dal chirurgo-sassofonista Dario Bettini.

Ciccioni, dunque, ha avuto origine dal laboratorio teatrale che si è innestato nel percorso psicoterapeutico antecedente all'intervento curativo dell'obesità. In scena i pazienti obesi ed ex pazienti della chirurgia bariatrica si raccontano catarticamente confidando al pubblico i loro drammi personali, perché dietro l'obesità si nascondono storie di sopraffazione, abusi, bullismo, emarginazione. Il palco li ha aiutati a liberarsi dalle loro ossessioni e ad affrontare le loro angosce.

Si tratta di un teatro con una funzione terapeutica, un teatro che fa bene a chi lo fa e a chi lo guarda. Oggi i protagonisti del progetto (riunitisi nell’associazione Amando Associazione Malattie Endocrine e dell’obesità) si sono trasformati in veri attori e calcare il palcoscenico è diventato un bisogno, una necessità. Attraverso la chirurgia bariatrica e il teatro sono rinati nel corpo e nella mente. Sono golosi sì, ma golosi della vita, golosi del proprio bene. L’accesso è consentito ai possessori di Green pass con mascherina. Offerta libera.