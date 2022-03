Il fotografo va in pensione, i commercianti e i residenti della strada gli organizzano una festa

La sua assenza nel microcosmo di via Regnoli si farà sentire, essendo uno dei commercianti più attivi e attento alle esigenze del quartiere. E' andato in pensione Mario Saccone, fotografo che gestisce il negozio 'Foto digital discount' di via Regnoli 46. Per festeggiarlo residenti e commercianti della strada hanno raccolto circa 500 euro per fargli un regalo. In questi giorni è stato un continuo via vai di persone per salutarlo personalmente ed è stata organizzata anche una piccola festa in strada prima che abbassi la saracinesca, chiudendo il punto vendita dopo 12 anni di attività in via Regnoli. Saccone è stato anche il primo presidente dell'associazione 'Regnoli 41' che si occupa delle attività per il rilancio della strada.