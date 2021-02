Il freddo ha le ore contate: sfiorati i -9°C a Villafranca, ribaltone meteo in vista

Va attenuandosi l'ondata di freddo di matrice artico-continentale giunta venerdì sulla Romagna, accompagnata da un sensibile abbassamento delle temperature e da deboli nevicate anche in pianura. "L’aria fredda sopraggiunta, peraltro secca, si è sedimentata presso il suolo e le classiche inversioni termiche che si organizzano in pianura non appena si calma il vento e il cielo rimane sereno, hanno favorito il raggiungimento di valori minimi in prossimità dell’alba compresi tra -6 e -8°C circa sulla bassa pianura ravennate (rete E-R Meteo, elaborazione di Stefano Guerra)", informa in un post su Facebook Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti). Sulla pianura forlivese i valori sono oscillati tra i -3.7°C della città ed i -8-8°C di Villafranca, mentre sul Monte Falco la colonnina di mercurio è picchiata a -12.4°C.

"Non parliamo però di freddo record poiché in passato, in febbraio, si manifestò ben altro (1956, 1929, 1963, 1991, 2012, e molti degli anni ‘40, tanto per citarne alcuni) - evidenzia Randi -. Il 15 febbraio, nel 1956, venne stabilita la temperatura minima più bassa mai registrata nell’area lughese, anche se allora le stazioni di rilevamento erano assai poche. Nell’esempio le località di Alfonsine, che rilevò -23,5°C record che tutt’ora resiste dell’intera serie storica, e Bagnacavallo che ebbe -23,6°C, anche in questo caso record, sebbene qui la serie sia più breve". L'ondata di freddo lascerà presto spazio a correnti più miti: l’espansione di un promontorio di alta pressione attiverà infatti masse d’aria relativamente calde a metà settimana, portando mercoledì un po' di nuvolosità in attenuazione già da giovedì. Le temperature si riporteranno rapidamente su valori sopra la media nella seconda parte della settimana, portando un nuovo assaggio di primavera.

La neve caduta nella nottata tra venerdì e sabato