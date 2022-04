Il futuro passa dalla scuola: pace, solidarietà e scambio di culture si incontrano al Liceo Morgagni

Il Liceo G.B. Morgagni di Forlì sta vivendo una primavera densa di appuntamenti, in cui finalmente i ragazzi ritrovano il piacere di incontrarsi, dopo le lunghe restrizioni invernali e nei quali si sposano le conoscenze con le competenze, la vita simulata e quella reale. E’ così nei giorni scorsi il Morgagni ha ricevuto nell’ambito del progetto “Forlì per il Libano”, a cui partecipa la classe terza B classico gemellata con una classe dello Smart college di Tiro, una delegazione composta dal sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il sindaco della città di Tiro Hassan Dbouk, accompagnato dall’interprete, il maggiore Leano Pannozzo, Maria Teresa Indellicati presidente dell’associazione NoViArt che ha promosso e sostenuto il gemellaggio fra il liceo forlivese e lo Smart College di Tiro.

Il dirigente del liceo Morgagni, Marco Lega, ha accolto gli ospiti con un caloroso saluto nel quale ha evidenziato come "i valori dell’amicizia e della condivisione, che la classe 3BC ha sperimentato fattivamente in questi mesi di scambio culturale e di condivisione, seppure a distanza, con gli amici di Tiro, siano la strada maestra per superare e prevenire i conflitti". E’ intervenuto il sindaco Zattini che ha sottolineato "il grande contributo dei Libanesi, quando ancora erano chiamati Fenici, alla cultura fiorita presso i popoli mediterranei". Il tema delle guerre, che oggi si combattono nel mondo, è più volte emerso negli interventi, anche il maggiore Pannozzo, ha raccontato la straordinaria esperienza di sette mesi in Libano del 66° reggimento di Forlì che ha contribuito a costruire dei ponti fra la nostra città e il Libano per aiutare materialmente la popolazione, ma soprattutto per costruire la pace.

Il sindaco di Tiro si è rivolto ai giovani che lo ascoltavano con attenzione ed emozione e li ha chiamati figli, perché li ha visti così, poco più piccoli dei suoi stessi figli e fiduciosi in un mondo migliore, capaci di dialogare a distanza con i loro amici Libanesi dello Smart college e di condividere la loro quotidianità. I ragazzi infatti hanno presentato quattro video nei quali hanno raccontato con freschezza e spontaneità, unite a capacità tecnologiche e buona padronanza della lingua inglese luoghi, eventi e tradizioni della nostra città: hanno ripercorso gli ambienti del nostro liceo, ci hanno guidati alla scoperta di alcuni importanti palazzi storici di Forlì, hanno comunicato la gioia del Natale in piazza tra le luci, le bancarelle dei dolciumi e la pista di pattinaggio ed infine, per i più golosi, hanno mostrato in diretta come preparare un buon piatto di cappelletti al ragù e una gustosa piadina romagnola.