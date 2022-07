Il giro d'Italia solidale: le frecce tricolori in "Ciao" fanno tappa a CavaRei e regalano tanti sorrisi

Polo azzurra, con il logo dell'avventura, e arrivo in parata in rigoroso ordine tricolore: verde, bianco e rosso. Riccardo Prati, Valerio Fregnani e Riccardo Cattallini, protagonisti del giro d'Italia in Ciao, lo storico motorino della Piaggio che ha fatto sognare le generazioni anni 70-80 e 90, partito venerdì scorso da Predoi, il comune più a nord del Bel Paese, e che terminerà a Porto Palo di Capo Passero in Sicilia, comune del profondo sud, ha fatto sosta giovedì mattina al parco di Via Bazzoli nel quartiere Cava. Il progetto prevede di attraversare l’Italia da Nord a Sud in sella a tre motorini "Ciao" colorati per l’occasione di verde, bianco e rosso, con lo scopo di portare a conoscenze realtà sociali quali CavaRei di Forlì che si occupa di disabilità e Fondazione Isal, impegnata nella ricerca sulle terapie del dolore.

Un viaggio lungo 22 giorni, per un totale di 2.700 chilometri e oltre 25 tappe, nato 3 anni fa con un programma molto diverso, bloccato dall’emergenza sanitaria, che però non ha fermato la voglia di promuovere in tutta Italia piccole realtà che ogni giorno svolgono un grande lavoro per la comunità come CavaRei e Fondazione Isal. E’ possibile seguire tutte le tappe del viaggio attraverso i social: su Facebook nella pagina "Ciao Ciao Italia", su Instagram nella pagina "ciaociaociaoitalia2022" e su Youtube nel canale di Riccardo Cattalini.

VIDEO - La partenza da Piazza Saffi