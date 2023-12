Il giusto valore da dare al cibo: la Round Table 6 incontra Slow Food Italia

Il diritto al piacere di poter gustare un cibo buono, pulito e giusto per tutti, è stato il tema di un incontro organizzato dal Round Table 6 Forlì con Slow Food, movimento internazionale fondato nel 1986. Dopo l’introduzione e i saluti di Niccolò Riccardi, presidente della Round Table 6 Forlì, alla serata per Slow Food sono intervenuti: Antonella Altini, fiduciaria di Forlì, i formatori Slow Food Micaela Mazzoli e Matteo Monti, e in collegamento il consigliere nazionale Slow Food Youth Network, Davide Zarri. Non sono poi mancati i saluti dei presidenti delle Tavole di Cesena, Ravenna, Rimini, Faenza, Riccione, Imola e del Club 41 Forlì, assieme alle quali è stato promosso l’evento, svoltosi a Forlì al ristorante "Le Querce". Al centro della riflessione è stata posta l’esigenza di dare il giusto valore al cibo, praticando e diffondendo il rispetto verso chi lo produce in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali.

“Ringrazio a nome mio e di tutta la Round Table 6 Forlì - ha affermato Riccardi - gli esponenti nazionali e locali di Slow Food Italia intervenuti. Presidiare in maniera così capillare i territori italiani e preservarne le eccellenze culinarie è un lavoro che richiede un costante impegno e un’attenzione fuori dal comune. Il lavoro svolto anche verso la comunità per sensibilizzarla, sia per quanto riguarda le problematiche all’interno delle filiere produttive, sia nella formazione riguardante lo spreco alimentare in chiave di economica circolare, fa capire quanto Slow Food Italia sia una preziosa realtà da promuovere e da incoraggiare nelle attività che svolge. Siamo onorati di averli avuti come ospiti e gli auguriamo un grandioso in bocca in lupo per le prossime sfide”.