Il grazie di Diabete Romagna ai commercianti di Vecchiazzano: "Dai fondi raccolto un supporto ai pazienti"

Arriva da Diabete Romagna il ringraziamento ai commercianti di Vecchiazzano, che hanno realizzato e promosso il calendario di solidarietà 2023, il cui ricavato è stato dedicato al sostegno ai progetti per le persone con diabete. All'iniziativa hanno contribuito 28 negoziante della zona, ricavando dalla vendita dei calendari 1.807 euro, ai quali sono stati aggiunti 189,53 euro, quale rimanenza della donazione del calendario del 2022, che era avvenuta sotto forma di acquisto di materiale alla Pediatria dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni".

"Siamo profondamente grati al fotografo Andrea Gorini, titolare dell’omonima edicola, a Manuela Camprini dell’Atelier Uomo, a tutti i commercianti che hanno messo volto e cuore in quest’ iniziava, al dottor Maurizio Nizzoli direttore dell'Unità operativa di Endocrinologia e malattie metaboliche degli ospedali di Forlì e Cesena, punto di riferimento per l’associazione, e a tutte le persone che acquistando il calendario stanno rendendo possibile la realizzazione di un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno", le parole di Pierre Cignani, presidente di Diabete Romagna.

Il diabete

Come messo in luce dal Ministero della Salute in occasione della Giornata Mondiale del diabete 2022 il diabete, con una prevalenza in continua crescita, viene identificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità quale priorità globale per tutti i sistemi sanitari. Nel mondo si stimano oltre 530 milioni di adulti con diabete, numero destinato ad aumentare a 640 milioni nel 2030. In Europa la malattia interessa circa 60 milioni di adulti. In Italia in base ai dati Istat 2020 si stima una prevalenza del diabete pari a circa il 6% della popolazione che corrisponde a oltre 3 milioni e mezzo di persone.

ll diabete di tipo 2, detto anche diabete dell’adulto, è il più frequente e rappresenta il 90% dei casi di diabete. Il diabete di tipo 1, detto anche diabete giovanile o insulino dipendente, rappresenta circa il 10%. Nel biennio 2020-2021, secondo i dati del Sistema di sorveglianza “Passi” dell’Istituto Superiore di Sanità, poco meno del 5% della popolazione adulta di 18-69 anni ha riferito una diagnosi di diabete. In Romagna sono circa 78.000 le persone con diabete.

Il diabete mette a dura prova le persone che ne soffrono che necessitano, oltre che del supporto medico e farmacologico, anche di professionisti che mettono a disposizione del paziente tutti gli strumenti fondamentali per affrontare in maniera consapevole una patologia per cui non esiste guarigione. Il ricavato della raccolta fondi dei commercianti di Vecchiazzano servirà proprio a finanziare quei professionisti che Diabete Romagna mette a disposizione a supporto di quanto offerto dal Servizio Sanitario Nazionale, psicologi, dietisti, podologi che operano nei reparti e medici diabetologi che visitano i pazienti fragili a domicilio.