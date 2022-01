Il green pass in edicola, "Non lasciamo il cliente senza giornale. Lo portiamo fuori dalla porta"

Dal primo febbraio il rito dell'acquisto del giornale sarà accompagnato dall'esibizione della certificazione verde. Già pronto il cartello che informa la clientela della novità introdotta dal nuovo dpcm, ideato da Marinella Portolani, rappresentante forlivese del Sindacato nazionale autonomo giornalai (Snag), e già preso come esempio dai colleghi di tutt'Italia: "Non abbiamo mai lasciato e non lasceremo mai i nostri clienti senza informazione. Se avete dimenticato il green pass non entrate, vi serviremo fuori".

"Chi ha un chiosco, essendo all'aperto, può non chiedere il green pass, al contrario di chi ha un punto vendita al chiuso", precisa Portolani, che ricorda: "All'inizio della pandemia quella degli edicolanti era considerata una categoria essenziale ed indispensabile per la collettività, assicurando il servizio e le aperture e rischiando anche la salute perchè all'epoca scarseggiavano anche i dispositivi di protezione. Quindi, precisando che la salute viene al primo posto, non comprendo perchè il green pass non occorre al supermercato o in un negozio di ottica, per fare un esempio, e nelle edicole al chiuso sì. Si tratta quindi di un provvedimento che non è stato preso con buon senso".

Il volto forlivese del Sindacato nazionale autonomo giornalai (Snag), che gestisce un'edicola in Piazza Saffi, mette in evidenzia un altro aspetto, quello dei controlli: "La maggioranza della clientela è rappresentata da anziani, che non hanno il telefonino per esibire la certificazione verde o che dimenticano il green pass cartaceo. Quindi ho creato un cartello nel quale viene spiegato che il giornale può essere servito all'esterno. Quindi voglio tranquilizzare gli abituali clienti a non aver paura".