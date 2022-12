Il gruppo Amici di Carlo Acutis visita l'ospedale Morgagni portando dolci doni

Anche quest'anno, in occasione del Santo Natale ormai alle porte, il gruppo "Amici di Carlo Acutis" di Forlì ha fatto visita ad alcuni reparti dell'ospedale Morgagni per un gesto di solidarietà verso i pazienti e le loro famiglie. Ad accompagnare il gruppo era presente anche Padre Daniele dell'Opera Nostra Signora di Fatima di Vecchiazzano insieme ad alcune consorelle. "Continuando una tradizione che non si è fermata nemmeno durante l'emergenza Covid - afferma la responsabile del gruppo Raffaela Cesaro -. Siamo tornati a visitare i reparti di Geriatria e di Pediatria, per distribuire alcuni doni natalizi a grandi e piccini ed esprimere la nostra vicinanza cristiana a chi si trova a dover trascorrere le feste lontano da casa. Nel reparto di Pediatria abbiamo incontrato alcuni genitori con i loro bambini e ci siamo raccolti per condividere insieme una preghiera e ricevere la benedizione di Padre Daniele. La nostra "guida" è il beato Carlo Acutis", continua Raffaela Cesaro, "il quale ha sempre compiuto gesti di carità verso i sofferenti e i bisognosi e ha terminato la sua breve ma intensa vita proprio in un ospedale, morendo a soli 15 anni per una leucemia fulminante".





La reliquia del giovane beato, conservata a Forlì nella parrocchia di Regina Pacis, è stata portata anche in alcuni reparti dell'ospedale Morgagni nello scorso anno dal Vescovo Livio Corazza."La storia di santità di Carlo affascina in modo straordinario i giovani", conclude Raffaela Cesaro, "e sono sempre numerose le classi di catechismo delle varie parrocchie di Forlì che vengono ad ascoltarla in preparazione dei sacramenti". I doni portati ai piccoli ricoverati sono stati generosamente offerti dalla ditta Flamigni di Forlì, che affianca da alcuni anni il gruppo "Amici di Carlo Acutis" nelle sue iniziative di carità.