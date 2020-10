Il gruppo di Fratelli d'Italia nomina Giovanni Amadori nella commissione Pari Opportunità

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia ha nominato nella Commissione Pari Opportunità del comune di Forlì Giovanni Amadori. Scrivono in una nota i tre consiglieri del gruppo Fratelli d'Italia Davide Minutillo, Marinella Portolani e Francesco Lasaponara: "Siamo certi che le esperienze professionali e nell’ambito sociale di Giovanni Amadori saranno fondamentali per il nostro gruppo. Amadori ha svolto attività professionale quale legale fiduciario dell’Ausl di Forlì e dell’IRST – IRCCS di Meldola, oltre che dell’Istituto Oncologico Romagnolo. Ad oggi, inoltre, tra le altre, svolge attività di volontariato quale legale nella Associazione "Avvocato di Strada" che presta consulenze legali gratuite per i senza fissi dimora, tra i primi ad averla rappresentata in Forlì e ha svolto attività di volontariato quando ha vissuto in Etiopia, anche in missioni in campo sanitario. Tutto ciò potrà costituire un valore aggiunto e un arricchimento entro questa neo costituita Commissione nel nostro Comune".

Ed ancora: "Crediamo che le Pari Opportunità in questi ultimi anni si siano evolute e attualmente non riguardino esclusivamente le condizioni delle donne ma anche tutti i soggetti e le figure disagiate che faticano ad inserirsi in una società complessa come quella di oggi. Le Pari Opportunità, secondo il nostro gruppo, riguardano anche i cittadini italiani in gravi condizioni economiche - sempre più numerosi - che faticano ad accedere ai servizi di prima necessità e tutti coloro che sono affetti da gravi malattie e disabilità, impossibilitati a trovare un adeguato inserimento sociale nel mondo del lavoro. Siamo convinti che la Commissione Pari Opportunità debba iniziare a lavorare anche e soprattutto su queste problematiche, fornire a queste fasce disagiate risposte concrete all’interno del welfare cittadino. Giovanni Amadori con le sue conoscenze e capacità sarà sicuramente determinante nel garantire un adeguato supporto alla giunta di centrodestra", conclude la nota.