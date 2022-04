Il Gruppo "Voce di Maria - Amici di Carlo Acutis" porta doni pasquali al reparto di Pediatria

Il grande cuore della solidarietà continua a battere nei luoghi della sofferenza e del bisogno, soprattutto con l'approssimarsi delle ricorrenze pasquali. All'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì è tornato il gruppo Voce di Maria-Amici di Carlo Acutis della parrocchia di Regina Pacis, che ormai da diversi anni si dedica a visitare i piccoli degenti del reparto di Pediatria in occasione delle festività religiose.

"Si avvicina la Pasqua con i suoi riti e i festeggiamenti in famiglia, ma non tutti potranno vivere in serenità questo momento gioioso - spiega Raffaela Cesaro, responsabile del gruppo -. Ne saranno esclusi coloro che sono ricoverati in ospedale, ad esempio, costretti a passare in corsia questi giorni così intensi e speciali. Abbiamo speriamentato che la musica e l'offerta di un dono possono far spuntare un sorriso nel volto dei bambini. Così ancora una volta i nostri giovani si sono recati nelle corsie del reparto di Pediatria dell'ospedale Morgagni di Forlì, per comunicare la gioia del messaggio pasquale ai piccoli pazienti ricoverati e alle loro famiglie. Ai consueti omaggi dolciari abbiamo voluto aggiungere un ramo di ulivo benedetto, segno di pace particolarmente significativo in questi giorni di guerra e di tribolazione per tante popolazioni".

I ragazzi del gruppo Voce di Maria-Amici di Carlo Acutis, accolti dal primario Enrico Valletta e dal personale del reparto, dopo aver eseguito la preghiera in canto "Gesù che sta passando proprio qui", hanno consegnato ad ogni piccolo degente un uovo di Pasqua con sorpresa gentilmente offerto dall'Associazione Missione Belém, mentre al personale sanitario hanno offerto i dolciumi forniti dalla ditta Flamigni, generoso sponsor con i propri prodotti di tutte le attività solidali e di caritativa del gruppo.