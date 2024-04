Il gusto del turismo a due ruote: con ValSavor alla scoperta delle valli romagnole e le sue eccellenze

Un invito a gustare un'esperienza di turismo lento nei territori dei Comuni dell'Unione della Romagna Forlivese, ma anche ad assaporare tutte le diverse bellezze che offrono, per gli amanti della bici ma non solo. Si chiama "ValSavor" il progetto di promozione territoriale finanziato dalla Legge regionale 41/97 della Regione Emilia Romagna sviluppato dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese e che ha come obiettivo quello promuovere il proprio territorio come destinazione turistica slow avente come focus i percorsi cicloturistici.

"Il nome 'ValSavor' - spiega Sonia Geromino - vuole abbracciare tutto quanto di bello il nostro territorio ha da offrire: la bellezza paesaggistica di quattro vallate (Tramazzo, Montone, Rabbi e Bidente), il gustoso sapore dei prodotti enogastronomici del nostro territorio, il valore del tempo e del vivere bene. Savor è anche un prodotto tipico delle tavole contadine e delle aree rurali della Romagna, ottenuto dalla fermentazione del mosto d'uva con l'aggiunta di altri ingredienti (che dipendevano dai prodotti che la terra permetteva di avere in tavola nelle diverse aree del territorio: castagne, mele cotogne, pere, zucca ed altro).

"Il progetto si estende dunque su quattro vallate e 14 comuni; grazie alla collaborazione tra Unione, associazioni ciclistiche del territorio e il Cai di Forlì e Cai Faenza, sono stati individuati e messi a disposizione tracce gpx di percorsi cicloturistici, ad anello attorno a ciascun comune dell'Unione ed un gran tour (per esperti) di 234 chilometri che tocca ciascun comune dell'Unione, ed annessa bretella di collegamento con Brisighella per tutti i fruitori delle vie di transito da/per la Toscana - prosegue Geromino -. I percorsi sono fruibili e scaricabili gratuitamente dal sito www.valsavor.it ed accanto ad essi sono anche indicate tutte le informazioni necessarie per accogliere chiunque vorrà venirci a conoscere: dove dormire, dove mangiare ed anche i contatti delle associazioni ciclistiche del territorio per colori i quali desiderano costruire un'esperienza su misura".

Dal sito sarà inoltre possibile consultare le tracce ValSavor, ma anche ulteriori percorsi sviluppati da enti e Associazioni attive sul territorio: percorsi agrourbani di Modigliana, i percorsi Margherita di Rocca San Casciano, i percorsi mountain bike dell'associazione Mtb Premilcuore. Ci sono percorsi per tutti i gusti e per diversi livelli di confidenza con la bike. Il progetto prevede anche tre eventi a tema: 28 aprile (Romagna e Sangiovese bike trekking (e passeggiata) tra cantine con concerto per vin-ile con Matteo Scaioli e La Màquina Parlante), 16 giugno (Radici, bike tour tra alberi secolari e radici fuori dal tempo) e 14 luglio (Tour Gourmet, una festa sulle strade del Tour de France).