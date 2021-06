Il ladro di lampadine incastrato dalle videocamere di sorveglianza: poi si pente e paga quanto rubato

Un uomo di 51 anni, residente in città, è stato denunciato per furto aggravato dalla Polizia di Stato

Un uomo di 51 anni, residente in città, è stato denunciato per furto aggravato dalla Polizia di Stato, a seguito di intervento svolto dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura presso un esercizio commerciale cittadino. Gli agenti sono intervenuti a richiesta del titolare, che aveva colto un cliente in situazione sospetta, e alla richiesta di mostrare cosa avesse nelle tasche si era rifiutato e allontanato in modo precipitoso a bordo di un ciclomotore, del quale l’esercente aveva rilevato la targa. I poliziotti hanno visionato le immagini del circuito di videosorveglianza accertando che l'uomo, utilizzando un coltello prelevato dagli scaffali di vendita, aveva aperto una confezione di lampadine e le aveva occultate in tasca. Grazie alla targa del ciclomotore il soggetto è stato prontamente identificato. Successivamente, pentito del gesto, si è recato nel negozio dove ha pagato il corrispettivo di quanto aveva rubato.