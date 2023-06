Il "Lago del Sole" è ancora ko per l'alluvione, il gestore: "Siamo completamente bloccati, ci serve aiuto"

Non ha risparmiato nessuno l'alluvione che un mese fa si è abbattuta sulla Romagna ferendo gravemente ed indistintamente case e attività lavorative di tanti concittadini; una situazione che ancora oggi resta difficile per tanti forlivesi come per i gestori del "Lago del Sole" in viale bidente 168 a Forlì che a distanza di settimane vedono la loro attività completamente ferma. "Abbiamo chiesto aiuto ma nessuno al momento ci ha aiutato" spiega desolato il gestore del lago Jader Ravaioli: "Il nostro invaso ha raccolto centinaia di metri cubi di acqua del fiume Ronco che ha rotto l'argine proprio all'altezza del nostro lago permettendo ad alcune zone di Forlì di salvarsi, ma ora abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti per far ripartire la nostra attività lavorativa" racconta il signor Ravaioli "Al momento possiamo solo ringraziare Fausto Pardolesi e Massimo Casanova che ci hanno aperto un varco con l'escavatore verso il fiume per far defluire l'acqua e tanti amici e soci che giornalmente vengono ad aiutarci per salvare il salvabile ma ancora non è sufficiente". Una situazione in stallo ovviamente per colpa della presenza di acqua e fango che ancora non accennano a calare: "Abbiamo chiesto delle idrovore ma nessuno ci ha risposto e serviranno sicuramente dei bobcat e dei camion per portare via tutto il fango che si è riversato dentro". Un quadro dunque che non accenna a migliorare e che purtroppo allontana una ripresa delle attività di pesca sportiva: "Ci chiamano tanti bambini che vorrebbero tornare a pescare oltre ai nostri affezionati amici pescatori ansiosi di passare nel nostro lago delle belle giornate ma al momento non sappiamo quando potremo riaprire" e conclude "Fra smottamenti e fango il lavoro è enorme ma siamo determinati a ripartire, magari con un po' di meritato aiuto".