Il Leo Club Forlì dona le uova di Pasqua ai reparti Pediatria e Geriatria

Il Leo Club Forlì ha voluto dimostrare attenzione e solidarietà a chi è costretto in ospedale anche in questi giorni di testa. Nei giorni scorsi Nicola Foschi, presidente dell'associazione, ha donato confezioni contenenti ovetti e coniglietti di cioccolato per la Santa Pasqua ai reparti di Pediatria e di Geriatria dell’Ospedale Morgagni Pierantoni.

La donazione è stata consegnata al personale ospedaliero presente, fra cui il primario di pediatria Enrico Valletta, mentre per il Lions Club Forlì Host erano presenti il presidente Riccardo Bevilacqua e Vera Roberti, Leo Advisor. L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività promosse per dare corso al Tema Operativo Nazionale (TON) Safety & Security, promosso dai vari Leo Club in tutta Italia, a supporto di presidi sanitari e/o enti di primo soccorso.