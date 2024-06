Il Leo Club Forlì dona un bastone elettronico all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

Il Leo Club Forlì ha donato un bastone elettronico, indispensabile ausilio per i non vedenti per muoversi in modo autonomo, all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI). La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi presso la sede locale dell'UICI alla presenza di una delegazione composta, fra gli altri, da Mattia Agostini, presidente del Leo Club, e da socie e soci del del Lions Club Forlì Host, come Alessandra Ascari Raccagni, Camilla Sangiovanni, Aurelio Viscuso e Andrea Mariotti che ricoprono le cariche rispettivamente di presidente, cerimoniere, Leo advisors e segretario del sodalizio.

Lo strumento donato, un’apparecchiatura moderna ed efficiente che permette alle persone non vedenti o ipovedenti di non sentirsi sole e muoversi con maggiore autonomia e sicurezza, garantendo loro una vita sociale soddisfacente, attiva e integrata, è stato assegnato a Giulia, giovane socia della UICI. "Aver consegnato questo importante ausilio ad una giovane donna del nostro territorio", dichiara Mattia Agostini, "è motivo di orgoglio per tutti i soci della nostra associazione e può rappresentare un catalizzatore per future attività benefiche in collaborazione con altre realtà virtuose, come questa instaurata con i rappresentanti dell'UICI di Forlì.

La donazione rientra nell'ambito di un progetto denominato "Bastone Elettronico Leo (BEL)" che fa parte del Tema Operativo Nazionale (Ton) che i giovani Leo italiani hanno adottato per il triennio 2023 – 2025. Questo particolare service, viene svolto da ogni Leo Club d’Italia e da la possibilità ai soci di contribuire tramite una raccolta fondi annuale aperta anche ai cittadini".