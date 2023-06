Il liceo Carducci di Forlimpopoli mette in scena i suoi talenti sul palco del Teatro Verdi

Un’intera giornata all’insegna della creatività e delle arti performative è quella che mercoledì 31 maggio ha visto protagonista il Liceo delle Scienze Umane “V. Carducci” di Forlimpopoli, da mattina a sera, sul palco del Teatro-Cinema Verdi.

“Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia – dichiara Mariella Pieri, Dirigente Scolastico – questa è stata l’occasione per presentare al pubblico alcuni dei progetti creativo-artistici che hanno preparato i ragazzi del liceo durante quest'anno scolastico, tra cui tre cortometraggi cinematografici sul tema della mafia, dell’inclusività e del cyberbullismo, un progetto tra poesia, musica e teatro dal titolo “Bad romance: odi et amo” alla scoperta di Catullo contemporaneo e il tradizionale video-montaggio dedicato alla classe quinta alla vigilia dell’esame di stato. “Ma soprattutto – commenta Ilaria Foschi, regista cofondatrice della compagnia teatrale “Quinte Strappate” di Cesena ed ex studentessa del liceo Carducci - siamo riusciti a riportare in scena il progetto del “Musical Around the World”, percorso svolto in sole 10 ore il sabato mattina da una trentina di ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco mettendo in scena uno spettacolo dove si recita, si canta e si balla per costruire insieme qualcosa di bello, divertirsi, fare festa e scoprire i propri talenti".

"Il musical – prosegue la regista – è un progetto che va avanti dal 2007 e vede coinvolti in maniera trasversale alunni di diverse classi per la realizzazione di uno spettacolo dove canto, ballo e recitazione ne fanno da padroni. L’obiettivo non è quello di sfornare professionisti, ma di aiutare i ragazzi ad esprimere sé stessi davanti ad un pubblico, migliorando l’autostima, la consapevolezza personale e stimolando l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo. Gli studenti hanno condotto il pubblico in un viaggio attraverso i brani più celebri tratti dai musical più acclamati di tutti i tempi tra cui Mamma Mia, We Will Rock You e The Greatest Showman alla scoperta delle più stravaganti tradizioni locali, che potrebbero magari diventare mete da approfondire durante i prossimi viaggi di istruzione. Quest'anno abbiamo anche inserito la musica dal vivo, grazie anche collaborazione con una band musicale, i Drama, al cui interno il chitarrista è un talentuoso studente del nostro liceo”.

Alle ore 21 il Carducci si è poi presentato alla città esibendo sul palco tutti i suoi talenti in uno spettacolo composito dal titolo “Una Notte per il Liceo”, una vera e propria festa che si è articolata in diversi momenti, alternando diverse espressioni e generi artistici. Il ricavato della serata sarà utilizzato per il finanziamento di progetti scolastici per l’ampliamento dell’offerta formativa.