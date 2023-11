Il Liceo Morgagni apre le porte ai ragazzi delle medie. E gli studenti faranno da 'ciceroni'

Sabato alle 15 il Liceo Morgagni di Forlì aprirà le porte ai ragazzi delle scuole medie per il primo open day. Saranno accolti per i saluti dal dirigente scolastico Marco Lega e dalla professoressa Patrizia Pedaci, responsabile dell'orientamento in entrata. “Quest'anno - spiega Pedaci - l'incontro vuole diventare più laboratoriale e interattivo, coinvolgendo gli studenti del Liceo in veste di giovani ciceroni”. Saranno presenti altresì alcuni docenti di indirizzo, in rappresentanza dei corsi che caratterizzano l'ampia offerta formativa del Liceo Morgagni.

Il dirigente scolastico Lega accoglierà le famiglie e gli studenti in aula Icaro 1 dove saranno illustrati i quattro percorsi liceali attivati (Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale), i progetti caratterizzanti e le relative offerte formative. A seguire gli studenti e le studentesse del Morgagni, accompagneranno i ragazzi nella visita ai laboratori, alla biblioteca, alle aule, agli spazi per l’integrazione, mentre i docenti rimarranno a disposizione delle famiglie per eventuali chiarimenti.

Il Liceo “G. B. Morgagni” organizza inoltre, con la medesima modalità in presenza previa prenotazione attraverso servizio dedicato sul sito di istituto, lezioni aperte delle discipline caratterizzanti i quattro percorsi liceali: Liceo Classico (Greco) 5 dicembre e 12 dicembre (14,30-16), Liceo Linguistico (inglese, francese, spagnolo e tedesco): 6 dicembre e 19 dicembre (14,30-16,30), Liceo Scienze Umane (Scienze Umane) 7 dicembre e 20 dicembre (14,30-16,30), Liceo Economico Sociale (Diritto ed Economia politica) 5 dicembre e 13 dicembre (14,30-16.30). Per maggiori informazioni e iscrizioni alle lezioni aperte è possibile consultare il sito https://www.morgagni.cloud/documento/orientamento-in-entrata-a-s-2023-24/