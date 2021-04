Il Lions Club dona all'ospedale faentino un ecografo di ultima generazione

Martedì, nella pinacoteca del Museo dell’Ospedale di Faenza, è stato presentato ufficialmente il nuovo ecografo di ultima generazione, del valore di oltre 13mila euro, donato al reparto di Anestesia e Rianimazione dai Lions Clubs Faenza Host e Valli Faentine (che comprende anche i Comuni di Modigliana e Tredozio). Presenti il Direttore Sanitario Tellarini, i dottori De Pasquale e Casalini, con la loro Responsabile Potalivo.

Era presente il Governatore del Distretto Lions 108A Francesca Romana Vagnoni, inoltre per il Lions Club Faenza host erano presenti il cerimoniere Benericetti e il presidente incoming Biancoli, mentre per il Lions Club Faenza Valli Faentine erano presenti il presidente Mercatali e il presidente incoming Drei. Il Governatore Vagnoni ha sottolineato come questo service sia stato molto importante, di grande concretezza e di unione tra Clubs per il bene del territorio faentino.