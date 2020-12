Il Lions Club Forlì Host al fianco della Caritas: due bancali carichi di generosità per le famiglie bisognose

Due bancali di generi alimentari e altri prodotti di prima necessità per un valore di 1.800 euro sono stati donati dal Lions Club Forlì Host alla Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro affinché vengano immediatamente messi a disposizione delle famiglie forlivesi più bisognose attraverso l'Emporio della Solidarietà di via Lunga. Nella scelta dei prodotti, acquistati presso Arca Cash and Carry di via Virgilio (Forlì), si è tenuto conto delle specifiche esigenze alimentari dei bambini più piccoli, del fatto che i prodotti fossero a contenuto energetico elevato e che possano essere consumati indipendentemente dal credo religioso.

In particolare per i più piccoli sono stati acquistati omogeneizzati di carne e di frutta, pastine e merendine, mentre per tutti carne di bovino in scatola, tonno, legumi, frutta sciroppata, succhi di frutta, marmellata, zucchero, latte a lunga conservazione, farina, pasta (diversi formati), riso e cous-cous, passata di pomodoro e pelati, olio. "È stato il Consiglio direttivo del club" - racconta la presidente Caterina Rondelli - che ha stabilito di proseguire la collaborazione con la Caritas e l'Emporio della Solidarietà, già avviata da diversi anni, per andare incontro a un bisogno impellente, come il mangiare, che hanno molte delle nostre famiglie toccate dalla crisi economica che perdura da oltre dieci anni e si è ulteriormente aggravata dal diffondersi della pandemia da Covid 19".

"Si è deciso di impegnare, per il momento, 2.000 euro del bilancio del Forlì Host utilizzandone subito 1.800 - precisa Claudio Sirri, responsabile dei service dello storico sodalizio cittadino - anche per sopperire all'impossibilità di effettuare, a causa dell'emergenza sanitaria, le due giornate di raccolta diretta di cibo presso alcuni supermercati locali, così com'era stato programmato. I restanti 200 euro saranno consegnati direttamente alla Caritas perché possa acquistare altri prodotti particolari non compresi in quanto da noi assortito".

Al momento del ritiro della merce erano presenti: Caterina Rondelli, una folta rappresentanza di soci del Lions Club Forlì Host, Mariano Fenu, volontario dell'Emporio della Solidarietà, e Federico Giuseppi, responsabile punto vendita Arca Cash and Carry. La presidente Rondelli coglie l'occasione per ricordare che la Caritas può essere sostenuta donando alimenti a lunga conservazione ed elargendo contributi economici che verranno utilizzati per far fronte alle varie ed impellenti esigenze (www.caritas-forli.it) dei concittadini più bisognosi.