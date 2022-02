Il Lions Club Forlì Host e la famiglia Morgagni donano una stazione multimediale alla Pneumologia

La pandemia causata dal covid-19 ha amplificato la necessità del Sistema Sanitario Nazionale di strumenti multimediali per garantire interconnessioni e supporto tra clinici e centri esperti anche a distanza, da queste esigenze nasce la donazione del Lions Club Forlì Host alla quale si è connessa l'Associazione Morgagni Malattie Polmonari grazie alla donazione della famiglia Morgagni che ha deciso per i 50 anni di matrimonio di Wilmer ed Emma di raccogliere fondi da destinare al supporto di pazienti affetti da malattie rare polmonari.

La donazione comprende una stazione per videoconferenze e meeting multidisciplinari che permetta la discussione di casi clinici anche a distanza, nell’intento di fornire e ricevere supporto condiviso dalle strutture della rete per migliorare la diagnosi e il trattamento dei pazienti affetti da patologie rare polmonari. Questa importante donazione del Lions Club Forlì Host testimonia l’importanza dello sviluppo delle tecnologie all’interno delle strutture sanitarie per consentire di abbattere le distanze tra professionisti sanitari e pazienti.

"Il supporto che, grazie all'Associazione Morgagni Malattie Polmonari raggiunge l'Unità operativa di Pneumologia, insieme a quello della nostra direzione sanitaria, ci permette di essere sempre all'avanguardia nella Ricerca Scientifica sulle malattie Rare Polmonari e nel sostegno ai pazienti affetti da patologie polmonari, un percorso di collaborazione importante che prosegue da tempo e che speriamo possa continuare a crescere", sono le parole del professor Venerino Poletti, direttore dell'Unità operativa di Pneumologia e del Dipartimento Malattie Respiratorie e Torace dell’Ausl Romagna.