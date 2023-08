Il Lions Club Forlì Host sostiene il progetto pro alluvionati del Circolo InZir

Nei giorni successivi alla devastante alluvione che ha colpito la Romagna l'Associazione di Forlì "InZir - Viaggiatori in Circolo" si è prodigata organizzando nei propri locali un punto per il coordinamento dei volontari che hanno operato nel quartiere San Benedetto, portando aiuto alle tante famiglie che hanno avuto la casa invasa dall'acqua. L'associazione ha poi avviato una raccolta fondi volta a sostenere la ripresa dell'attività per le piccole imprese artigiane in estrema difficoltà e al momento sono già una quindicina le realtà aiutate con contributi economici. Per sostenere le iniziative di InZir a favore degli alluvionati una delegazione del Lions Club Forlì Host ha consegnato 1.000 euro ai responsabili del circolo presso la sede in via Bezzecca.