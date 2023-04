Il Lions Club Forlì Valle del Bidente assegna borse di studio a giovani musicisti

A conclusione della rassegna musicale "Genio e Gioventù" organizzato dalla "Fondazione Angelo Masini", la Young Musicians European Orchestra", "Emilia Romagna Festival" e "Forlì Grande Musica", il Lions Club Forlì Valle del Bidente ha donato (come precedentemente fatto con la soprano Elena Salvatori) borse di studio alla violoncellista Giada Moretti e al pianista Filippo Castelluzzo. Tutti i ragazzi premiati domenica si sono distinti per impegno, dedizione e talento meritando il premio assegnato. Il Lions Club Forlì Valle del Bidente con questa iniziativa vuole incentivare lo studio e l'impegno dei giovani artisti, in modo che si sentano ulteriormente incentivati a proseguire la loro brillante carriera.