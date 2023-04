Il Lions Club Forlì valle del Bidente festeggia il 45esimo compleanno

Sabato la "Corte San Ruffillo" ha ospitato la 45esima Charter del Lions Club Forlì Valle del Bidente. La serata è stata impreziosita dall'accompagnamento musicale, eseguito dalla "Pink Orchestra Santa Cecilia" con la collaborazione della scuola di musica "Gioacchino Rossini" di Castrocare Terme e Terra del Sole con la partecipazione alla voce di Anna Ghetti, alla presenza del governatore del distretto Lions 108A Francesca Ramicone, del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, dall'assessora al Welfare del comune di Forlì Barbara Rossi, dai past governatori Lions del distretto 108A Umberto Trevi, Franco Sami e Maurizio Berlati, dai presidenti degli altri club Lions forlivesi Giulia Margotti e Elisa Petroni e in rappresentanza di Giulio Piazza il primo vice presidente Barbara Tassinari.

Nell'occasione sono stati ricordati i tanti service svolti nei 45 anni di storia del club senza dimenticare quelli che si stanno svolgendo nell'attuale anno sociale: lo spettacolo teatrale svoltosi a dicembre scorso al teatro di Meldola, un vero successo con donazioni importanti alla Caritas Parrocchiale di Meldola e al comune di Meldola per le persone in difficoltà, l’asta di opere d’arte i cui proventi andranno a bambini ucraini ospiti nel nostro territorio e alla mensa dei poveri gestita dalla Caritas di Forlì-Bertinoro, non solo, ma anche i progetti all’interno delle scuole e le borse di studio date ai ragazzi. Ultimo service è quello di aver finanziato l’audiodescrizione di uno spettacolo teatrale andato in scena al teatro "Diego Fabbri" di Forlì lunedì scorso per non vedenti. Il presidente Luca Milandri ha sottolineato l'emozione ricevuta nel fare questi service, dai ragazzi che sono stati premiati grazie al loro impegno e talento, alla rappresentante del gruppo di non vedenti che avendo finanziato lo spettacolo teatrale ha pronunciato le seguenti parole: "con questi eventi ci date vita".