Il lungo weekend dell’Ospitalità di Bertinoro si apre con Di Camillo, poesie dialettali e corti di animazione

A Bertinoro il lungo week end della Festa dell’Ospitalità, arrivata alla 96esima edizione, si apre giovedì. E già nel primo giorno mette in agenda una nutrita serie di iniziative. Il primo appuntamento è alle 19 nella Sala dei Quadri del Palazzo Comunale dove sarà inaugurata la mostra del pittore forlivese Marcello Di Camillo, autore della litografia dedicata all’edizione 2022 della Festa. Una litografia ispirata al tema della pace, che è anche il filo conduttore della Festa dell’Ospitalità di quest’anno. Non a caso, fino a domenica 4 settembre in piazza della Libertà, accanto ai tradizionali stand gastronomici (attivi dalle ore 18) ci sarà anche un banco per raccogliere storie, testimonianze e immagini di Bertinoro su questo tema.

Per andare alla scoperta del territorio, invece, niente di meglio che unirsi alla Camminata dell’Ospitalità, che partirà alle 19,30 dal parcheggio di via Allende, a cura del Gruppo Bertinoro Cammina (partecipazione gratuita). Il programma della giornata prosegue alle 20, in piazza della Libertà, dove si svolgerà la serata di premiazione pubblica del tradizionale concorso di poesia dialettale "Omaggio a Spaldo", curato dall'Accademia dei Benigni.

Alle 20,30, in Rocca, gran finale del 12° Cartoon Film Festival Animare curato da SeDiciCorto. Ospitato per la prima volta a Bertinoro, anche grazie alla collaborazione dei Comitati Genitori di Bertinoro, Fratta Terme e Santa Maria Nuova, il Festival ha fatto tappa durante l’estate nelle frazioni del territorio e nella serata finale incoronerà il corto di animazione vincitore, selezionato grazie ai voti della giovanissima giuria (composta dai bambini e ragazzi che hanno assistito alle proiezioni). In caso di pioggia, la proiezione si terrà al Palazzo Comunale alle 21,30. Conclude la scaletta di questa prima giornata l’esibizione dei Rey Jacks, che suoneranno in piazza della Libertà a partire dalle 21,30. Nei giorni della festa funzionerà sempre una Navetta gratuita con partenza dai parcheggi di via Badia e via Allende.

Nella foto la litografia di Marcello Di Camillo