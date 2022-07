Il maestro Riccardo Muti e l'orchestra "Luigi Cherubini" a Lourdes con un volo speciale da Forlì

Forlì Airport ospita nel proprio scalo il Maestro Riccardo Muti, la sua Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” ed il Coro, composto da artisti italiani e ucraini, protagonisti della venticinquesima edizione di ‘Le Vie dell’Amicizia’, il progetto musicale di Ravenna Festival che dal 1997 visita luoghi simbolo della storia contemporanea e che quest’anno toccherà Lourdes e Loreto. Il Maestro Muti, gli artisti, alcuni rappresentanti di Ravenna Festival e della stampa nazionale raggiungeranno Lourdes con un volo speciale operato da Aeroitalia nel primo pomeriggio di domenica per esibirsi il giorno seguente alle o21 in un suggestivo concerto presso il Santuario di Nostra Signora. Il volo di ritorno è previsto per martedì, sempre nel primo pomeriggio.

Giovedì 14 luglio alle o21.30 il Maestro Muti dirigerà poi l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” e il Coro a Loreto al Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto, nell’ultima data dell’edizione 2022 di ‘Le Vie dell’Amicizia’. La finalità del progetto ‘Le Vie dell’Amicizia’ è di innescare, attraverso la musica, la scintilla per riaccendere il dialogo, offrendo conforto, invitando alla speranza e portando un messaggio di pace. La prima edizione di questo importante evento si è tenuta nel 1997 a Sarajevo, poi ha toccato Beirut, Gerusalemme, Mosca, Istanbul, New York (subito dopo l’11 settembre 2001), Il Cairo, Damasco, Nairobi, Mirandola (concerto organizzato per le zone terremotate dell’Emilia), Tokyo, Teheran, Kiev, Atene, Paestum e Erevan, soltanto per citare alcune delle città coinvolte. Nel 2012 a Ravenna in occasione del Concerto della Fraternità tenutosi al Pala De Andrè, si levò anche la voce del Dalai Lama.