Il maltempo furioso non risparmia Bertinoro: controlli anche nelle scuole

L’ondata di maltempo non ha risparmiato Bertinoro. Da sabato mattina, informa il sindaco Gessica Allegni, “la nostra squadra di operai e i volontari della Protezione Civile Bertinoro & Civitella - Ass. di volontariato "Il Molino” sono sul territorio per fare fronte alle problematiche causate dal maltempo. Sono state battute tutte le frazioni, si è intervenuto su allagamenti stradali, alberi divelti e rami spezzati. . È stato fatto sopralluogo nei plessi scolastici (chiusi per l'ordinanza Ironman che non si è svolto, ndr) per verifica infiltrazioni”.

Inoltre, aggiungere il primo cittadino, “verranno presto ripristinati i cartelloni elettorali buttati giù dal vento, in particolare in zona ospedaletto. Grazie di cuore per questo grande lavoro, la presenza, il coordinamento, la rapidità nel recepire segnalazioni e far pervenire risposte. Speriamo di esserci avviati verso un progressivo miglioramento delle condizioni”.