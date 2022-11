Il marchio dei supermercati dona 750 alberi per una nuova area boschiva sull'argine del Ronco

Saranno settecentocinquanta i nuovi alberi che andranno a rimboschire un’area designata sull’argine del fiume Ronco nei pressi di Fratta Terme grazie al generoso contributo di Arca Commerciale (Gruppo Unicomm), azienda multicanale cesenate che opera nel mondo della Gdo conosciuta dai consumatori per le insegne al dettaglio di Romagna e Marche, Famila, Famila Market e all’ingrosso per il marchio Cash & Carry. L’iniziativa fa parte del progetto da poco concluso, “Chi pianta un albero fa crescere il futuro”, al quale hanno aderito i punti vendita Famila e Famila Market per sostenere la creazione di aree verdi con l’obiettivo rimettere la natura al centro della vita di tutti, dando linfa ad una nuova consapevolezza dell’ambiente anche pensando alle nuove generazioni.

“I nostri clienti possono vedere finalizzato l’impegno che abbiamo preso con il territorio e la comunità che sono sempre al centro del nostro modo di fare impresa - commenta Giovanni Baldacci, presidente di Arca Commerciale - finanziare questo progetto significa dimostrare la nostra attenzione al tema ambientale. Vogliamo sensibilizzare i consumatori sul valore della sostenibilità agendo in modo concreto. La messa a dimora di nuovi alberi è un atto materiale della nostra volontà di partecipare alla lotta ai cambiamenti climatici e all’inquinamento”.

Con la collaborazione di PlanBee e dell’associazione "VolontariA onlus", sarà creata una nuova area boschiva dove saranno posti a dimora alberi autoctoni quali querce, lecci, frassini, aceri campestre, sanguinelle e olmi che avranno il compito di assorbire l’anidride carbonica nell’aria e, grazie alle loro radici, contribuiranno a consolidare l’argine del fiume contrastandone l’erosione e riducendo così il rischio di eventuale esondazione. Nella stessa località, sabato (a partire dalle ore 15), alla presenza delle autorità locali, dei referenti Arca Commerciale, dei rappresentanti dell’associazione e con il contributo operativo del gruppo Scout Bertinoro 1, si completerà l’opera di piantumazione. La partecipazione all’evento è aperta al pubblico, salvo prenotazione (associazionevolontaria@gmail.com o al numero 340 2448730).